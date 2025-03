Czy to rewolucja? AI Bee zarejestruje twoje wspomnienia

To nie science-fiction czy nowy odcinek "Black Mirror". AI Bee zarejestruje każde wspomnienie. To narzędzie budzi wiele kontrowersji dotyczących prywatności i etyczności. Dodatkowo całkiem często się myli.

AI Bee to nowoczesne urządzenie, które ma za zadanie rejestrować wszystkie wspomnienia użytkownika. Jak donosi "The Verge", narzędzie to nie tylko zapisuje, ale także tworzy fikcyjne wspomnienia. Brzmi strasznie, wprowadza w błąd i wchodzi do głowy. Przez błędne raporty i niedoskonałą technologię użytkowni AI może przestać ufać własnym wspomnieniom.

AI Bee kosztuje kilkadziesiąt dolarów i zarejestruje wszystko

AI Bee, choć reklamowane jako pomoc w zapamiętywaniu, ma skłonności do konfabulacji. Dziennikarka Victoria Song z "The Verge" zauważyła, że urządzenie często miesza fakty z fikcją, co może prowadzić do nieporozumień. Mimo to, jeśli technologia będzie udoskonalona, może być przydatne dla osób z problemami neurologicznymi.

Urządzenie ma trudności z rozpoznawaniem rozmówców i głosów, co prowadzi do chaosu w zapisach. Często myli użytkownika z innymi osobami lub dźwiękami z radia czy telewizji, co podważa jego wiarygodność.

Prywatność pod znakiem zapytania

AI Bee rejestruje całą rzeczywistość użytkownika, co stawia pod znakiem zapytania ochronę prywatności. Dziennikarka testująca urządzenie zauważyła, że w podsumowaniach dnia pojawiały się fragmenty prywatnych rozmów oraz poufne treści.