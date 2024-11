Czysta płyta indukcyjna bez szorowania. Poznaj prosty patent

Jeśli nurtuje cię kwestia czyszczenia płyty indukcyjnej, mamy na to sprawdzony sposób. To urządzenie jest delikatne i łatwo ulega zarysowaniom, dlatego szorowanie nie jest zalecane. Zamiast mechanicznego usuwania zabrudzeń, warto wypróbować aktywną pianę, która rozpuści brud i zniweluje zarysowania. Wybór odpowiedniego środka czystości oraz ochrona płyty to klucz do sukcesu. Oto potrzebne wskazówki!