Dach solarny prosto z Polski. Czy to konkurencja dla paneli?

Dachy fotowoltaiczne to projekty dobrze znane na całym świecie. Firmy starają się opracować takie rozwiązanie, które będzie estetyczne, wydajne, a przy tym konkurencyjne cenowo. Swój udział w wyścigu po idealny dach solarny ma też polska firma mdm NT, która zaprezentowała rozwiązanie o nazwie MyRoof.

Dach solarny MyRoof składa się z dwóch części - aktywnej i pasywnej. Część pasywna nie generuje energii elektrycznej. Ten fragment dachu może być pokryty dowolnym materiałem dachowym, w zależności od preferencji klienta. Jest to standardowe pokrycie, które byłoby wykorzystane także w przypadku tradycyjnego zadaszenia.

Część aktywna to natomiast szczelnie zamontowane moduły fotowoltaiczne. Każdy z nich jest monitorowany przez optymalizator, co pozwala nie tylko na zapewnienie maksymalnej wydajności całego systemu, ale także zwiększa bezpieczeństwo. Monitorowane są parametry każdego z modułów z osobna, co sprawia, że łatwiej jest zapobiegać wybuchowi pożaru.