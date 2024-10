Darmowy prąd do pomp ciepła. Czy w Polsce jest to możliwe?

Pompy ciepła to ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na znaczące ograniczenie emisji CO₂, ale jak każde urządzenie, wymaga energii elektrycznej do działania. W zależności od typu urządzenia i wielkości budynku, pompy ciepła zużywają średnio od 2,5 do 5 kWh energii elektrycznej na każdą godzinę pracy. To przekłada się na koszty roczne, które mogą wynosić od około 1 500 do 3 500 zł, w zależności od taryfy prądu oraz efektywności pompy.