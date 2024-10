Pompy ciepła sprzyjają klimatowi. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

Pompy ciepła stają się kluczowym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi. Dane opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) nie pozostawiają wątpliwości: obecność tych urządzeń na terenie Unii Europejskiej znacząco wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych. W skali roku, pompy ciepła pomagają uniknąć wyemitowania do atmosfery aż 45 megaton dwutlenku węgla, co stanowi 4,9% emisji generowanych przez budynki na terenie wspólnoty. To, ile CO2 nie trafia do atmosfery dzięki pompom ciepła, porównuje się z roczną emisją takich państw jak Węgry.