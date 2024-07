Dlaczego drzwi do łazienki muszą zawsze otwierać się na zewnątrz?

Podobnie jak drzwi wejściowe, drzwi łazienkowe również powinny otwierać się na zewnątrz, a nigdy do wewnątrz. Nasza wygoda ma znaczenie, ale najważniejszym kryterium przy zakupie drzwi do łazienki jest nasze bezpieczeństwo. Zdarza się, że ktoś w łazience źle się poczuje lub nawet straci przytomność. Wówczas otwarcie drzwi zamykających się do wewnątrz może być bardzo trudne, co utrudnia udzielenie pomocy lub szybkie wydostanie się z łazienki.