Dlaczego pasta do zębów ma kolorowe paski? Tajemnica została rozwiązana

Kolorystyka past do zębów od dawna intryguje. Chociaż wiele z nich, po wyciśnięciu z tubki, pokazuje kolorowe paski, mało się mówi o tym, jak one powstają. Na Instagramie naukowczyni znana jako Profesorka Kasia postanowiła odczarować tę zagadkę. Ale dlaczego właściwie pasta do zębów ma paski?