Skończyły ci się kapsułki do zmywarki? Tak możesz je zastąpić

Alternatywami oczywiście mogą być ręczne zmywanie lub szybka wizyta w sklepie po nowe kapsułki, ale tutaj skupiamy się na tym, co może zastąpić standardowy środek czyszczący w zmywarce oraz co jest absolutnie niedopuszczalne. Rzecz jasna, alternatywne metody mogą okazać się mniej skuteczne niż certyfikowane detergenty, ale często pozwalają osiągnąć zadowalające rezultaty.

Na samym wstępie warto zaznaczyć: wlewając zwykły płyn do mycia naczyń do zmywarki, popełniasz duży błąd. Płyn ten generuje ogromne ilości piany, która trudno się rozprasza, co może doprowadzić do poważnych problemów. Skutek może być taki, że piana zacznie wypływać z urządzenia, zamieniając kuchnię bąbelkowy chaos.