Do czego służy naklejka elektrostatyczna na szybę? Rozwiązuje powszechny problem

Ta przezroczysta "taśma" znana jako naklejka elektrostatyczna coraz częściej jest spotykana w zestawach z wideorejestratorami . Producentom zależy, by montaż na szybie samochodowej był prostszy i bardziej przyjazny użytkownikowi. Ale na co właściwie przydaje się naklejka elektrostatyczna?

Przez wiele lat, by zamontować wideorejestrator lub nawigację GPS , trzeba było używać uchwytów z taśmą dwustronną. Dobrze przygotowana powierzchnia zapewniała długą przyczepność kleju, chociaż ciągłe narażenie na światło słoneczne mogło wpłynąć na jego właściwości.

Rozwiązaniem okazały się naklejki elektrostatyczne, które zyskały na popularności wśród producentów kamer samochodowych. Co kryje się pod tą "taśmą"?

Ta naklejka elektrostatyczna to elektrycznie naładowana folia polipropylenowa, która przyczepia się do szyby na zasadzie elektrostatyki.

Aby przywrzeć do szyby, nie potrzebuje kleju – taśma sama przyczepi się do szkła, o ile powierzchnia jest wcześniej odpowiednio odtłuszczona. W porównaniu z tradycyjnymi taśmami dwustronnymi naklejka elektrostatyczna po odklejeniu nie zostawia żadnych śladów . Można ją łatwo zdjąć, używając cienkiego nożyka lub żyłki.

Gdy to zrobisz, przykładaj naklejkę do wybranego miejsca na szybie. Upewnij się, że jest to płaska i gładka powierzchnia, bez zaciemniających czarnych kropek na szybie. Następnie wystarczy odkleić drugą warstwę folii zabezpieczającej i zamontować uchwyt kamery samochodowej na naklejce.