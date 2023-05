Co robi tabletka do zmywarki w piekarniku? Efekt cię zaskoczy

Wyczyszczenie piekarnika to nie lada wyzwanie. Mimo wielu starań – jego wnętrze w końcu i tak będzie wymagało dokładnego posprzątania. Jest jeden prosty sposób, dzięki któremu można ułatwić sobie to zadanie.

Przede wszystkim – warto znać trik, który pozwoli ci dostać się do każdego zakamarka piekarnika bez większych utrudnień. Jak tego dokonać? To proste – wystarczy zdjąć jego drzwiczki. W naszym poradniku pokazaliśmy ci, jak to zrobić. Dzięki temu ułatwisz sobie dostęp do trudnych miejsc, a przy okazji dokładnie wyczyścisz zabrudzoną szybę.

Teraz przedstawiamy ci sposób na wyczyszczenie wnętrza piekarnika, który warto zapamiętać i wykonywać regularnie. Szybki sposób na czysty piekarnik z użyciem tabletki do zmywarki – to trik, o którym mało kto wie, a efekt takiego sprzątania z pewnością cię zaskoczy.

Czysty piekarnik. Sposób na sprzątanie tabletką do zmywarki

Jak wyczyścić piekarnik używając do tego tabletki do zmywarki? Bynajmniej nie chodzi tutaj o wrzucenie jej do wnętrza i oczekiwanie na magiczny efekt. Czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki należy zacząć od opróżnienia jego wnętrza. Kiedy już w piekarniku nie będzie żadnych elementów, przejdź do następnego kroku.

Przygotuj naczynie żaroodporne, w którym zmieścisz ok. 1 l wody. Jeśli masz takie pod ręką, wlej do niego ok. 5 szklanek wody, a następnie włóż do naczynia tabletkę do zmywarki. Tak przygotowany roztwór należy odłożyć do piekarnika, nastawić jego temperaturę na 100 st. C i pozostawić na ok. 2 godziny. Spokojnie, nie musisz czekać na nagrzanie się – włóż naczynie z tabletką i wodą, uruchom grzanie i pilnuj czasu.

Po tym czasie wyciągnij naczynie z wodą i rozpuszczoną tabletką i po prostu zetrzyj pozostałe zabrudzenia w piekarniku. Tak przygotowany środek, który spędził wewnątrz 2 godziny powinien poradzić sobie z większością zanieczyszczeń. Przetrzyj piekarnik od środka suchą i delikatną szmatką (np. ręcznikiem papierowym lub ściereczką z bawełny), a efekt natychmiast cię zaskoczy.

Podczas takiego czyszczenia piekarnika koniecznie pamiętaj o regularności. Najlepszy efekt przynosi systematyczne stosowanie tego sposobu. Warto zatem znaleźć czas na odświeżenie piekarnika raz w miesiącu, jeśli często z niego korzystasz lub raz na 2 miesiące, jeśli uruchamiasz go rzadziej. To dobry sposób na czyszczenie piekarnika, jeśli chcesz długo zachować jego nowy wygląd, choć sprawdzi się też w przypadku uciążliwych zabrudzeń, które chcesz zminimalizować.

