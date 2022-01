Domowe schrony dla obawiających się wojny. Pomaga je tworzyć polski podwykonawca

Amerykańska firma Atlas Survival Shelters z Teksasu produkuje schrony i domowe bunkry o różnym rozmiarze i standardzie. Rozwiązanie, które dla wielu może wydawać się zbytkiem, cieszy się ogromną popularnością. Właściciel przedsiębiorstwa, Ron Hubbard w wywiadzie udzielony w sierpniu 2021 roku serwisowi Business Insider przyznał, że jego telefon dzwoni non stop, a liczba zamówień stale rośnie.

Oferta Atlas Survival Shelters jest bardzo bogata. Ceny za schrony zaczynają się do kilkunastu tysięcy, a kończą na kilku milionach dolarów. Dostępne są zarówno standardowe rozwiązania, jak i te dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań zamawiających. Można je zamontować w dowolnym miejscu np. pod budowanym domem.

Do budowy schronów firma wykorzystuje trwałe materiały, w tym okrągłe rury przepustowe, beton, stal kuloodporną czy drewno. W przeciętnym schronie można znaleźć składane łóżka, toaletę, specjalny system filtracji powietrza czy gazo i wodoszczelne drzwi wewnętrzne.

We wspomnianym wywiadzie Hubbard przyznał, że niestandardowe zamówienia na domowe bunkry są realizowane w terminie od 2 do 3 miesięcy, a w przypadku projektów, które wymagają wylania betonu, może to potrwać nawet 6 miesięcy. Firma gwarantuje swoim klientom pełną anonimowość i zapewnia, że schron wcale nie musi przypominać niewielkiej celi. Może natomiast być przytulny i wykończony ze smakiem.