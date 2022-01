Domowy piec do pizzy. Pozwoli zrobić obiad w 4 minuty

Fani pizzy, którzy nie chcą ciągle czekać na jej dostawę do domu, powinni rozważyć zakup miniaturowego pieca do pizzy. Dzięki temu gadżetowi możliwe jest upieczenie tego przysmaku w zaledwie kilka minut.

Na rynku tego rodzaju gadżetów możemy znaleźć sporo modeli, których cena zaczyna się już od 300 złotych. Porządne urządzenie, które szybko się nagrzewa, zakupimy za zaledwie sto złotych więcej, a jeżeli marzymy o byciu oryginalnymi, to możemy zdecydować się na model od... Ferrari.

Piec do pizzy LUND

Jednym z tańszych modeli, który pozwoli na uzyskanie szybkiej i smacznej pizzy jest LUND 67480 1200W. Piec umożliwia zrobienie placka o maksymalnej średnicy 32 cm. Gadżet nagrzewa się w pół minuty, dlatego nie musimy się martwić o jego wcześniejsze rozgrzewanie. Urządzenie posiada 5-stopniową regulację temperatury, a maksymalna temperatura wynosi 400º C.

Źródło zdjęć: © LUND LUND 67480 1200W

Kamień do pizzy w urządzeniu został wykonany z kordierytu. Dwie grzałki - górna i dolna, zapewniają równomierne nagrzewanie się pieca i podtrzymują temperaturę w trakcie pieczenia pizzy. Aby nie przypiec obiadu, gadżet wyposażono w timer 0-15 minut niezbędny do pilnowania czasu pieczenia. Cena tego modelu w sklepach waha się od 340 do 420 złotych.

Piec do pizzy ARIETE

W podobnej cenie (około 380 do 450 złotych) możemy znaleźć piec do pizzy włoskiej 0909 ARIETE. Urządzenie posiada płytę z naturalnego kamienia o średnicy 33 cm. Tak jak poprzednik, jest w stanie rozgrzać się aż do 400º C, dlatego nie musimy się martwić, że nasza pizza będzie się piekła przez długi czas.

Źródło zdjęć: © ARIETE Piec do pizzy ARIETE 0909 1200W

Poza pieczeniem pizzy, sprzęt możliwia pieczenie, odgrzewanie i podgrzewanie wielu innych dań. Świeżą pizzę możemy mieć gotową w zaledwie 4 minuty, a mrożonej wystarczy połowa tego czasu. Producent poleca swój produkt, ze względu na szeroki zakres temperatur, do przygotowywania mięsa i pieczonych warzyw.

Piec do pizzy Ferrari

Ciekawostką dla osób, które przy okazji są fanami motoryzacji, może być piec do pizzy G3 Ferrari G10032. Urządzenie zostało wykonane tak, by każdy mógł wykonać w domu niemalże taką samą pizzę, jak we włoskich pizzeriach. We Włoszech pizze mają zazwyczaj ok. 30 cm średnicy i właśnie taką dużą pizzę możemy upiec w piecyku Ferrari.

Źródło zdjęć: © G3 Ferrari Piec do pizzy G3 Ferrari G10032