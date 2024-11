Dostałeś takiego SMS‑a z banku? Miej się na baczności

Nowoczesne technologie, a zwłaszcza sztuczna inteligencja, otwierają przed oszustami nowe możliwości działania. W mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia o osobach, które padły ofiarami wyłudzeń. W szczególności popularne stało się rozsyłanie fałszywych wiadomości SMS, wyglądających jak powiadomienia z banku. Jednak to oszustwo! Radzimy, co zrobić w przypadku otrzymania takiej wiadomości.

Podejrzany sms - co zrobić, gdy go otrzymasz?

Przestępcy wymyślili nowy sposób na oszustwo. Rozsyłają fałszywe SMS-y, które przypominają bankowe alerty. Zawierają one np. informacje o nieautoryzowanych transakcjach i proszą o pilny kontakt. Zdezorientowana osoba może zadzwonić na podany numer, ale rozmowę odbiera oszust, który przekonuje ją do zainstalowania fałszywego oprogramowania, rzekomo chroniącego konto.

Portal "telepolis.pl" informuje, że oszuści idą krok dalej, wysyłając SMS-y z linkiem do zmodyfikowanej wersji aplikacji McAfee Security. W rzeczywistości jest to wirus znany jako Brunhilda, a po jego zainstalowaniu na telefonie uruchamiają się dwa pliki APK i jeden DEX. Umożliwiają one przestępcom zdalne przejęcie kontroli nad urządzeniem i kradzież danych bankowych.

Otrzymanie takiego SMS-a oznacza konieczność udania się do placówki bankowej osobiście. Dodatkowo warto sprawdzić rzeczywisty numer banku na jego stronie internetowej i zadzwonić na infolinię, aby upewnić się co do wiarygodności otrzymanego powiadomienia. Kontrola historii transakcji w aplikacji bankowej też może potwierdzić bezpieczeństwo konta.

Co zrobić, by uchronić się przed oszustwem?

W erze rozwijających się technologii nasila się liczba oszustw. Przestawcy często rozsyłają fałszywe sms-y z linkami lub prośbą o kontakt. Powszechnym oszustwem jest również przejmowanie kont społecznościowych do przeprowadzania transakcji BLIK. Wielką ostrożność warto zachować przy podejrzanych mailach, bo ich otwarcie może prowadzić do zawirusowanych stron i kradzieży danych.

