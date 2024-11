Uwaga na fałszywe SMS‑y od Poczty Polskiej. To próba oszustwa

Oszuści chcą w ten sposób zdobyć nasze dane, początkowo odpowiedzialne za teleadresację, a następnie numery kart płatniczych. Jeżeli nie rozpoznamy, że otrzymany SMS jest próbą wyłudzenia i wypełnimy wskazane formularze, przekazujemy naszą cenną informację w ręce oszustów. Mogą oni później użyć tych danych do kolejnych nielegalnych działań. Karty płatnicze mogą posłużyć do zakupów, które będą obciążane na konto ofiary, lub do zapłacenia za subskrypcje różnych usług. Oszuści często obciążają niewielkimi kwotami, co sprawia, że można długo nie dostrzec kradzieży.