Drogi solarne w Niemczech. Potencjał jest gigantyczny

Fundacja Altes Neuland Frankfurt ma pomysł na to, jak zadbać o dalszy rozwój energetyki odnawialnej w Niemczech, bez konieczności przeznaczania znacznej powierzchni, która jest niezbędna do realizacji standardowych projektów solarnych. Zdaniem jej przedstawicieli idealnym rozwiązaniem będzie tworzenie tzw. dróg solarnych, czyli dróg, które będą w określony sposób zabudowane instalacjami fotowoltaicznymi.

Pomysł fundacji został opisany na łamach pv-magazine. Zdaniem przedstawicieli Altes Neuland Frankfurt instalacje fotowoltaiczne wybudowane wzdłuż autostrad i dróg federalnych mogłyby produkować w ciągu roku do 200 TWh energii elektrycznej. Dla porównania warto wspomnieć, że w 2022 r. instalacje fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały nieco ponad 7 TWh energii elektrycznej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tech Winter Challenge: Czwarty dzień akcji

Projekt zakłada wybudowanie stalowych masztów co 15 metrów wzdłuż poboczy autostrad, między którymi zamontowana zostałaby konstrukcja, na do której przymocowane byłyby panele fotowoltaiczne. Mogłyby one rozciągać się wzdłuż osi ruchu.

Przy założeniu wybudowania podobnych instalacji wzdłuż 80 proc. autostrad i 65 proc. dróg federalnych, których łączna długość to ok. 45 tys. km, generacja energii mogłaby osiągnąć do 200 TWh w skali roku. Kalkulacji dokonano przy uwzględnieniu montażu dwustronnych modułów o sprawności 25 proc.Energiebänder: Bausteine der Energiewende - Key Elements for an European Smart Grid

Tego rodzaju projekt wymaga sporych inwestycji. Konieczne byłoby ułożenie kabli 110 kV pod ziemią. Przyłącza sieciowe musiałyby być ustawione w różnej odległości, w zależności od warunków, co 9 do 87 km. Na odcinku kilometra mogłoby mieścić się od 2 do ponad 20 tys. modułów fotowoltaicznych.

Projekt ten jest odpowiedzią na trwającą transformację energetyczną, w wyniku której w Niemczech i innych krajach europejskich będzie rosło zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jak czytamy, obecnie dla Niemiec wynosi ono 560 TWh w skali roku, a w związku z popularyzacją elektromobilności i pomp ciepła do 2050 r. może ono wzrosnąć do 2400 TWh.

Według informacji przekazywanych przez przedstawicieli fundacji projekt ten można by zacząć realizować nawet teraz - istnieją wszelkie narzędzie i technologie niezbędne do tego, by go urzeczywistnić. Roczny potencjał produkcyjny na poziomie 200 TWh można by osiągnąć nawet w 2030 r.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii