Udział OZE w polskiej energetyce. Ile wyprodukowały prądu?

Agencja Rynku Energii podała najnowsze dane na temat sytuacji w polskiej energetyce. Obejmują one okres do listopada 2022 r. Z opublikowanej informacji wynika, że w ciągu roku odnotowaliśmy znaczny wzrost, jeśli chodzi o moc zainstalowaną w energetyce. Prym wiedzie tu fotowoltaika .

Duży w tym udział prosumentów. W 2022 r. doszło do zmiany zasad rozliczania energii elektrycznej produkowanej przez prosumentów z ich instalacji fotowoltaicznych. To sprawiło, że na początku ubiegłego roku wiele osób zdecydowało się na inwestycję we własną elektrownię, by móc korzystać ze starych, prostszych i bardziej opłacalnych zasad.