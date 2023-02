Drony zaglądające do naszych okien? Wyjaśniamy, czy powinniśmy się ich obawiać

Na forach warszawskich osiedli zaczęły pojawiać się informacje, zdjęcia i nagrania przedstawiające drony, które przez okna "zaglądają" do naszych mieszkań, nawet tych, które znajdują się na najwyższych piętrach. Na temat bezzałogowców pojawiło się wiele teorii. Niektóre z nich mówią o wykorzystaniu urządzeń przez złodziei. Wyjaśniamy, co to za urządzenia.