Panele fotowoltaiczne nie z tej Ziemi

To z kolei umożliwia utworzenie wydajnych krzemowych ogniw solarnych. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu ponad 99-procentowej czystości krzemu i podczas gdy "ziemskie" metody oczyszczające zwykle wykorzystują duże ilości toksycznych i wybuchowych chemikaliów, to "księżycowa" technika potrzebuje tylko światła słonecznego.

Uniezależnienie się od ziemskich materiałów w trakcie misji kosmicznych niesie ze sobą wiele korzyści. Z jednej strony praktycznych, czyli związanych z bezproblemowym zakładaniem i utrzymywaniem baz. Z drugiej – środowiskowych, wszak nie trzeba by transportować olbrzymich nakładów surowców z Ziemi. Do tego technika Blue Alchemist nie wymaga stosowania chemikaliów czy wody, a także jest wolna od emisji węglowych .

Pomysł, by wykorzystywać księżycowy regolit w budowie placówek na Srebrnym Globie wcale nie jest nowy. Do tej pory jednak w skałach księżycowych widziano raczej materiał do budowy baz. Koncepcja, by zastosować to do zasilania pozaziemskich obiektów jest nowatorski.