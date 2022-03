Duże manewry z udziałem NATO. Tysiące żołnierzy na północy Europy

W Cold Response 2022 uczestniczy 27 państw, z czego 23 to członkowie NATO. W roli obserwatora miała wystąpić m.in. Rosja, która nie przyjęła ostatecznie zaproszenia. Spośród 30 tys. żołnierzy biorących udział w manewrach 14 tys. służy w wojskach lądowych, 8 tys. w marynarce wojennej i 8 tys. w siłach powietrznych.

W manewrach, które potrwają do pierwszych dni kwietnia weźmie udział ok. 220 samolotów i ponad 50 jednostek pływających. Zgodnie z planem w ćwiczeniach uczestniczą m.in. myśliwce należące do amerykańskich oraz norweskich sił powietrznych.

Okręty na Cold Response 2022

Wiadomo, że w manewrach biorą udział brytyjski lotniskowiec HMS Prince of Wales oraz amerykański lotniskowiec z napędem atomowym USS Harry S. Truman. Decyzja o wysłaniu tych jednostek była poniekąd reakcją na wystrzelenie przez Rosję pocisku hipersonicznego Cyrkon na Morzu Barentsa. Test rakiety odbył się pod koniec grudnia ub.r.

HMS Prince of Wales jest współczesną jednostką typu Queen Elizabeth. Lotniskowiec służy w Royal Navy stosunkowo krótko – do służby wszedł w 2019 r. Jednostka może obsługiwać skrzydło powietrzne składające się z 24 do 36 myśliwców F-35 i 14 śmigłowców, w tym Apache.

Okręt ma 280 m długości, a jego pełna wyporności wynosi 65 tys. ton. Porusza się z prędkością 25 węzłów, czyli ok. 46 km/h, a jego zasięg wynosi 10 tys. mil morskich (ponad 18 tys. km). Na uzbrojenie HMS Prince of Wales składają się trzy zestawy systemu artyleryjskiego Phalanx CIWS kal. 20 mm oraz trzy działka przeciwlotnicze kal. 30 mm.

USS Harry S. Truman (CVN-75) należy do lotniskowców typu Nimitz. Może przewozić nawet 90 myśliwców i śmigłowców. Okręt napędzany jest dwoma reaktorami atomowymi o mocy 280 tys. KM. Jednostka ma ok. 333 m długości o ok. 41 m szerokości. Pełna wyporność wynosi ponad 103 tys. ton.

Jednostka osiąga prędkość ponad 30 węzłów (ok. 55 km/h). Na jego uzbrojenie składają się m.in. dwie 21-komorowe wyrzutnie RAM Mark 49 oraz dwa wielolufowe działka Vulcan Phalanx Mark 15 kal. 20 mm.

Myśliwce na Cold Response 2022

Zgodnie z zapowiedziami na manewrach pojawią się także myśliwce F-35, F-15 i F-18. Pierwsze samoloty z tej listy to zaawansowane amerykańskie maszyny piątej generacji. Jedną z zalet tych maszyn jest technologia stealth, która zacznie zmniejsza możliwości ich wykrycia. Maksymalna prędkość F-35 w wersji A wynosi 2200 km/h, a jego zasięg to 2222 km. Samolot lata na pułapie ok. 15 tys. km i może przenosić do 8 ton uzbrojenia.

F-15 to ciężki amerykański myśliwiec przewagi powietrznej. Jego zasięg to ponad 4,6 tys. km, a prędkość maksymalna – Mach 2,5 (ponad 2660 km/h). W zależności od wersji maszyna może przenosić do 7 lub 10 ton uzbrojenia. Standardowo F-15 przenoszą do 8 rakiet powietrze-powietrze.