Dziwne zastosowania gogli Apple Vision Pro. Producent tego nie przewidział?

Niedawno miała miejsce premiera najnowszego urządzenia do rozszerzonej rzeczywistości, Apple Vision Pro, łączącego elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Nosząc te gogle, nie tracimy kontaktu z otaczającym nas światem. Pierwsi nabywcy urządzenia zdecydowali się na jego wykorzystanie, pozostawiając otwartą kwestię, czy w sposób zamierzony. To pytanie, na które każdy musi znaleźć własną odpowiedź.

Urządzenie to może zatem zastąpić (lub uzupełnić) smartfon lub komputer. Gogle mogą wyświetlać wiele ekranów jednocześnie, w tym również obraz z podłączonego laptopa Mac. Wirtualna klawiatura, pojawiająca się przed oczami użytkownika, okazała się mało praktyczna – do pisania znacznie lepiej nadaje się tradycyjna klawiatura.

To pytanie podkreśla, jak prawo pozostaje w tyle za postępem technologicznym. Obecnie brakuje przepisów dotyczących sztucznej inteligencji czy pewnych nadużyć w internecie. A co mówią kodeksy i przepisy o goglach VR? W zasadzie nic. Wiadomo, że korzystanie ze smartfona podczas jazdy (bez użycia zestawu głośnomówiącego) jest zabronione. Jeden z użytkowników YouTube zamieścił jednak film, na którym prowadzi samochód, mając na głowie Apple Vision Pro.

Oczywiście, nie jest to "zwykły" samochód, a Tesla wyposażona w autopilota. Gogle Apple pozwalają również na obserwację otoczenia przed pojazdem. Mimo to, na krótkim filmie widać, że kierowca skupia się bardziej na obsłudze gogli niż na sterowaniu autem. Czy to zachowanie jest niebezpieczne i nieroztropne? A może dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie pracy już podczas wsiadania do samochodu, co pozwoli zaoszczędzić czas na dojazdach?