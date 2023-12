Dziwne znaki przy mieszkaniach. Możesz być na celowniku złodziei

Wielu przestępców, zwłaszcza tych, którzy specjalizują się w włamaniach, działa na podstawie starannie opracowanych planów i strategii. Ich działania są zorganizowane i przemyślane, co jest szczególnie widoczne w przypadku grup przestępczych. Często korzystają z ukrytych wiadomości, które są specjalnymi oznaczeniami dla określonych mieszkań i domów. Te tajne kody służą im do oceny, co znajduje się w danym mieszkaniu i czy warto podjąć ryzyko włamania.