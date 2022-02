Elektroniczna niania obserwuje twoje dzieci? Hakerzy mogą obserwować ciebie

Elektroniczna niania, tak jak każde urządzenie podłączone do Internetu, może być doskonałą furtką dla hakerów. Tak właśnie dzieje się w przypadku Baby Monitor Nooie. Eksperci z Bitdefender wykryli poważne luki bezpieczeństwa we wspomnianym urządzeniu. Badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali podatności umożliwiające osobom niepowołanym przejęcie nad nim kontroli.

To nie szminka. Nie uwierzysz, jaki to gadżet

Domowy piec do pizzy. Pozwoli zrobić obiad w 4 minuty

Oprogramowanie Nooie Cam było pobierane z Google Play od 50 tys. do 100 tys. razy, co wskazuje na to, że produkt cieszy się popularnością. Bitdefender ujawnił luki w zabezpieczeniach, po czym poinformował o tym producenta. Niestety, ten nie podjął żadnych działań w celu wyeliminowania błędów.