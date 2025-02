Elektronika dla zakochanych – sprawdzone prezenty na Walentynki

Materiał sponsorowany przez Media Expert

A jeśli nie korzystasz jeszcze z aplikacji Media Expert - to najwyższy czas zacząć! Odkrywaj korzyści i rób zakupy jeszcze wygodniej niż do tej pory!

Tablet Lenovo Tab M11 – aby zawsze i wszędzie być w kontakcie!

Lenovo Tab M11 to nowoczesny tablet, który łączy wysoką wydajność z eleganckim designem i funkcjonalnością. Duży wyświetlacz oferuje rozdzielczość Full HD+, co sprawia, że obrazy i filmy wyglądają szczegółowo i żywo. Dzięki technologii IPS kąty widzenia są szerokie, a kolory nasycone. Docenisz to zarówno podczas oglądania multimediów, jak i pracy biurowej. Tablet wyposażono w baterię, która pozwala na długie godziny pracy bez konieczności częstego ładowania. Funkcja szybkiego uzupełniania energii elektrycznej sprawia, że w krótkim czasie uzupełnisz akumulator i wrócisz do swoich zajęć. Głośniki stereo z technologią Dolby Atmos zapewniają wysoką jakość dźwięku, co podnosi komfort oglądania filmów i słuchania muzyki. Pod względem konstrukcji urządzenie prezentuje się elegancko i solidnie. Metalowa obudowa w kolorze szarym jest smukła i lekka, co ułatwia przenoszenie tabletu.

Głośnik mobilny JBL GO 4 – niech zabrzmią romantyczne nuty!

JBL GO 4 to kompaktowy głośnik, który mimo swoich niewielkich rozmiarów oferuje zaskakująco mocne brzmienie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych przetworników generuje czysty, wyrazisty dźwięk z głębokim basem, co sprawia, że świetnie sprawdzi się zarówno w plenerze, jak i w domowym zaciszu. Zapewnia głośność wystarczającą do słuchania muzyki na spotkaniach ze znajomymi lub podczas odpoczynku na świeżym powietrzu. Urządzenie obsługuje łączność Bluetooth, co gwarantuje stabilne połączenie bez zakłóceń oraz niski pobór energii. Dzięki wbudowanej baterii możesz cieszyć się nawet 7 godzinami odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Dodatkowym udogodnieniem jest port USB-C, który pozwala na szybkie uzupełnienie energii.

Smartfon Samsung Galaxy S25 – Halo, halo, Kochanie!

Samsung Galaxy S25 to najnowszy smartfon klasy premium, który łączy zaawansowane technologie z eleganckim designem. Ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala zapewnia wyjątkową jakość obrazu, doskonałe kolory i perfekcyjny kontrast. Częstotliwość odświeżania na poziomie 120 herców sprawia, że przewijanie stron i animacje są niezwykle płynne, co docenisz podczas codziennego użytkowania. Wydajność to kluczowy atut tego modelu – za jego działanie odpowiada procesor Snapdragon 8 Elite wspierany przez 12 gigabajtów RAM. Dzięki temu możesz płynnie przełączać się między aplikacjami, uruchamiać wymagające gry i korzystać z zaawansowanej edycji zdjęć. Duża ilość pamięci wewnętrznej zapewnia ogromną przestrzeń na pliki, multimedia i aplikacje. Na uwagę zasługuje również system aparatów. Selfie, jak i zdjęcia wykonywane głównymi obiektywami robią niesamowite wrażenie. Dotyczy to także filmów!

Smartwatch Huawei Watch GT 5 Elegant – aby nigdy nie spóźnić się na randkę…

Huawei Watch GT 5 Elegant to stylowy smartwatch, który łączy klasyczną elegancję z nowoczesnymi funkcjami. Smukła, 41-milimetrowa koperta w złotym kolorze przyciąga wzrok i doskonale komponuje się z codziennym oraz formalnym strojem. Zegarek oferuje szeroki zestaw funkcji zdrowotnych, w tym monitorowanie tętna, poziomu stresu oraz pomiar saturacji krwi (SpO2). Zaawansowane algorytmy analizy snu pomagają poprawić jakość wypoczynku, a tryby sportowe umożliwiają dokładne śledzenie aktywności fizycznej. Dzięki modułowi GPS możesz dokładnie rejestrować trasy biegania i jazdy na rowerze bez konieczności zabierania telefonu. Możliwość odbierania powiadomień i prowadzenia rozmów przez Bluetooth sprawia, że pozostaniesz w kontakcie nawet wtedy, gdy telefon pozostaje w kieszeni.

Gimbal Insta360 Flow 2 Pro – uwiecznijcie piękne wspomnienia!

Insta360 Flow 2 Pro to zaawansowany gimbal, który pozwala na stabilizację ujęć na profesjonalnym poziomie. Dzięki technologii Deep Track 4.0 urządzenie precyzyjnie śledzi obiekty, utrzymując je w centrum kadru nawet podczas dynamicznych ruchów. Inteligentne algorytmy zapewniają płynną pracę, co czyni go idealnym wyborem dla vlogerów, twórców treści i filmowców amatorów. Gimbal obsługuje wielokierunkową stabilizację eliminując drgania i wstrząsy nawet podczas szybkiego ruchu. Jedną z największych zalet tego modelu jest jego mobilność. Składana konstrukcja sprawia, że gimbal zajmuje niewiele miejsca i bez problemu zmieści się w plecaku.

Materiał sponsorowany przez Media Expert