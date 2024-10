Elektryczny rower górski. Ten model jest tani, lekki i innowacyjny

Mondraker SLY to elektryczny rower górski, który łączy innowacyjne rozwiązania technologiczne z przystępną ceną. Model ten wyróżnia się lekką aluminiową ramą, wykonaną z wytrzymałego materiału Stealth Evo, co pozwala na zachowanie niskiej wagi przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej trwałości. Silnik Bosch Performance Line SX, zapewniający 55 Nm momentu obrotowego i do 600 watów mocy szczytowej, umożliwia swobodne poruszanie się po trudnym terenie. Dodatkowo, Mondraker SLY oferuje akumulator o pojemności 400 Wh z opcją rozszerzenia, co pozwala na dłuższe trasy bez konieczności częstego ładowania.