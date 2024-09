Rower elektryczny stworzony do długich tras. Ile można nim przejechać?

Rower elektryczny Engwe L20 to odpowiedź na potrzeby osób, które szukają rozwiązania idealnego zarówno do codziennej jazdy po mieście, jak i długich, wymagających tras. Z możliwością przejechania nawet 350 kilometrów na jednym ładowaniu, ten model wyznacza nowy standard wśród rowerów elektrycznych. Mocny silnik, wygoda jazdy oraz przemyślana konstrukcja czynią Engwe L20 jednym z najbardziej wszechstronnych elektrycznych rowerów cargo dostępnych na rynku. Przekonaj się, jak wiele może zaoferować podczas dalekich podróży.

Rower elektryczny Engwe L20 zaskakuje swoją wytrzymałością. Dzięki dwóm akumulatorom o łącznej pojemności 48V/19,2Ah, ten model pozwala przejechać nawet do 350 kilometrów na jednym ładowaniu . To oznacza, że można pokonać więcej niż połowę Polski – odległość rzędu 350 km, bez potrzeby zatrzymywania się na dodatkowe ładowanie.

Oczywiście, osiągnięcie maksymalnego zasięgu zależy od kilku czynników, takich jak poziom wspomagania pedałowania , obciążenie roweru oraz ukształtowanie terenu. Jednak nawet przy umiarkowanym zużyciu energii, ten wynik pozostaje imponujący. Dzięki temu Engwe L20 to idealny wybór dla osób planujących długie trasy , które chcą zminimalizować przestoje na ładowanie.

Engwe L20 to nie tylko imponujący zasięg, ale także solidna konstrukcja i wysoka moc silnika, co sprawia, że ten model doskonale nadaje się zarówno do jazdy miejskiej, jak i długich tras. Sercem roweru jest 750-watowy silnik montowany w piaście tylnego koła, który w europejskiej wersji generuje moment obrotowy o wartości 100 Nm. Dzięki temu rower bez problemu radzi sobie z wzniesieniami i wymagającymi warunkami terenowymi.