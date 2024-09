Ten rower jest droższy od samochodu. Zachwyca wyglądem i osiągami

Ok, rozumiem

Reactor Aero firmy No. 22 Bicycle Company to zupełnie inny rower

Ten rower kosztuje więcej niż większość samochodów, ale jego cena idzie w parze z niezwykłą jakością i technologiczną doskonałością. Reactor Aero, wydrukowany w technologii 3D z tytanu, zachwyca zarówno wyglądem, jak i osiągami. Dlaczego warto go mieć i ile kosztuje?

W świecie nowoczesnych technologii rowerowych Reactor Aero zajmuje szczególne miejsce. To model, który przesuwa granice tego, co dotychczas uważano za możliwe w projektowaniu rowerów. Wydrukowany w całości z tytanu za pomocą technologii 3D, Reactor Aero łączy w sobie innowacyjność, lekkość i niesamowitą wytrzymałość. Jego cena, sięgająca poziomu luksusowych samochodów, nie jest przypadkowa – to rower dla najbardziej wymagających kolarzy, którzy szukają najwyższej jakości oraz zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Reactor Aero - rower inny niż wszystkie

Reactor Aero to nie jest zwykły rower, który widzisz na ulicach. Wykonany z tytanu i wydrukowany w technologii 3D, ten rower od No. 22 Bicycle Company wyznacza nowe standardy w świecie kolarstwa. Dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania i produkcji, Reactor Aero wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale także osiągami, które przewyższają tradycyjne rowery.

Jego aerodynamiczna konstrukcja sprawia, że opór powietrza jest nawet o 40% mniejszy niż w standardowych modelach, co przekłada się na lepsze wyniki i większą wygodę podczas jazdy. To prawdziwa gratka dla entuzjastów prędkości i nowoczesnych technologii.

Ile kosztuje Reactor Aero i dlaczego warto go mieć?

Reactor Aero nie jest dla każdego – to luksusowy rower, którego cena wynosi prawie 58 tysięcy złotych, a to jedynie za ramę! Aby w pełni cieszyć się tym technologicznym arcydziełem, trzeba dokupić odpowiedni osprzęt, co jeszcze podnosi koszty. Dlaczego więc warto zainwestować w ten model? Przede wszystkim ze względu na jego innowacyjność – tytanowa rama, wydrukowana w technologii 3D, to absolutna nowość na rynku.

Rower został zaprojektowany z myślą o każdym szczególe © 22bicycles.com | 22bicycles

