Elektromobilność postępuje nie tylko na ulicach. Spirit of Innovation to elektryczny samolot przygotowany przez firmę Rolls-Royce. Jak donosi PAP, pojazd zdołał osiągnąć podczas lotu testowego rekordową prędkość 623 kilometrów na godzinę, zapisując się tym samym na kartach historii.

Spirit of Innovation to samolot, w którym znajduje się miejsce tylko dla jednej osoby. Jest wyjątkowy - napędzają go wyłącznie silniki elektryczne. Podczas lotu testowego zdołał pobić ważne rekordy. Maksymalna prędkość, z którą się poruszał, to 623 km/h. Natomiast średnia prędkość na odcinkach 3 i 15 kilometrów wynosiła odpowiednio 555,9 i 532,1 kilometrów na godzinę.