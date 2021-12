O tym, że Elon Musk ma w planach sprzedaż swojej ostatniej rezydencji, informowaliśmy już kilka miesięcy temu . Wiadomo było również, że CEO Tesli i SaceX zamiast luksusowych rezydencji wybrał kontener mieszkalny, którego cena wynosi około 50 tysięcy dolarów. Musk nie kupił go jednak na własność, a zdecydował się na wynajem od swojej kosmicznej firmy SpaceX.

Kontener, w którym obecnie mieszka Elon Musk ma powierzchnię około 35 metrów kwadratowych, posiada kuchnię, salon, łazienkę oraz łóżko i jest wyposażony w same najpotrzebniejsze rzeczy. Został wybudowany przez startup z Las Vegas – Boxabl, wykorzystujący duże, gotowe komponenty, nadające się do łączenia ze sobą na różne sposoby. Dzięki nim firm buduje domy w korzystnych cenach. Są one pokryte tlenkiem magnezu, który sprawia, że obiekty są ognioodporne, wodoodporne i odporne na pleśń.