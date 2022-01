F-35B wydobyty z dna morza. Do sieci trafiły zdjęcia wraku

W siec pojawiły się zdjęcia wyłowionego z Morza Śródziemnego wielozadaniowego samolotu bojowego F-35B Lightning II. Maszyna należąca do Royal Air Force (RAF) wpadła do wody pod koniec listopada 2021 roku. Do wypadku doszło podczas startu F-35B z pokładu brytyjskiego lotniskowca HMS Queen Elizabeth.