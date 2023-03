Farma Wiatrowa Dębsk już działa. Jedna z największych w kraju

Do budowy FW Dębsk wykorzystano turbiny wiatrowe Vestas V110-2.2 o mocy 2,2 MW każda. Wysokość piasty pojedynczej turbiny wynosi 120 m, a średnica wirnika 110 m, co oznacza, że maksymalna wysokość obiektu wynosi 175 m.

Obiekt o mocy 121 MW wyprodukuje tyle energii, ile potrzeba do zasilenia 183 tys. gospodarstw domowych. W ciągu roku ma ona bowiem wyprodukować ok. 366 GWh. Taka liczba domów oznaczałaby, że wszyscy mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego mogą być w stu procentach zasilani czystą energią z wiatru.

Na pokrycie potrzeb pojedynczego gospodarstwa domowego Farma Wiatrowa Dębsk musiałaby pracować z pełną mocą przez jedną minutę. Pojedynczy wiatrak natomiast w minutę wygeneruje tyle energii, ile potrzeba do przejechania ok. 200 km samochodem z napędem elektrycznym.

Co ciekawe, energia przekazywana jest bez stacji pośredniej bezpośrednio do głównego punktu zasilania Kruszczewo pod Płockiem, najdłuższą w Europie podziemną kablową linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia w technologii zmiennoprądowej. Jej długość to aż 62 km.

Uruchomienie farmy wiatrowej o takiej mocy wiąże się też z dużymi oszczędnościami jeśli chodzi o środowiska. Ze względu na to, że pozwoli ona na redukcję zużycia węgla kamiennego o ok. 168 tys. ton rocznie, będzie się to wiązać też z redukcją emisji CO2 o 318 tys. ton, SO2 o 299 ton, NOx o 302 tony, CO o 106 ton oraz o emisję 18 ton mniej pyłów.