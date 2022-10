Farma wiatrowa pod Warszawą. Dostarczy prąd dla stolicy

Mamy najniższe ceny prądu w Europie. To zasługa wiatraków

Farma wiatrowa, która będzie produkować prąd dla stolicy, ma stanąć w miejscowości Wieliszew. Obiekt o mocy 12 MW ma w skali roku pozwolić na produkcję ok. 34 tys. MWh. Miałoby to przełożyć się na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną ok. 73 proc. miejskich placówek oświatowych, które w 2020 r. zużyły łącznie 46,7 tys. kWh.