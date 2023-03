Fotowoltaika działa nawet zimą. Wystarczy zmienić jedną rzecz

- Dwie instalacje o mocy 5 kW z ogniwami HJT pracują od lutego i maja 2022 r. w Oslo i wykazały 30 proc. wyższą wydajność energetyczną w tym okresie w porównaniu do tradycyjnej instalacji umieszczonej na dachu o kącie nachylenia równym 10 proc" - dodałdyrektor generalny Over Easy.

To nietypowy wynik, jeśli wziąć pod uwagę, że same panele mają 20 cm wysokości i są ustawione w rzędach oddalonych od siebie o 40 cm. Norwegowie informują, że jest to możliwe dzięki wiejącym wiatrom i tempie topnienia śniegu. Przedstawiciele firmy informują, że kolejną zaletą ich rozwiązania jest pozbycie się problemu zalegającego śniegu na panelach, który powoduje ich nadmierne obciążenie, co może prowadzić do powstawania tzw. mikropęknięć ogniw fotowoltaicznych, skracając tym samym ich żywotność.