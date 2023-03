Panele fotowoltaiczne w przyszłości. Mogą być warte fortunę

Instalacje fotowoltaiczne , zarówno te przydomowe, jak i komercyjne, stają się coraz ważniejszym ogniwem w polskiej i światowej energetyce. Chcąc generować czystą energię elektryczną, siłą rzeczy musimy poszukiwać ekologicznych rozwiązań, a do nich zdecydowanie należy fotowoltaika. Odnawialne źródła energii nie są jednak pozbawione wad.

Jak czytamy w serwisie innovationnewsnetwork.com, Australia to jeden z krajów, które najmocniej rozwijały energetykę słoneczną w ostatnich latach, co przyczyniło się do znacznej dekarbonizacji tamtejszej gospodarki. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przyszłości polityka taka może generować problemy.