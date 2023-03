Pompa ciepła idealna dla Polaków? Radzi sobie na mocnym mrozie

Pompy ciepła są urządzeniami, które są rozwijane z roku na rok. Ich producenci starają się o to, by spisywały się one w coraz niższych temperaturach, dzięki czemu mogą być wykorzystywane nawet w chłodniejszych częściach świata bez konieczności stosowania grzałek. Jedno z takich rozwiązań zaprezentowała firma Mitsubishi.