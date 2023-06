Fotowoltaika na autostradzie. Pilotażowy projekt z Niemiec

Niemcy chcą znaleźć nowe sposoby rozwoju energetyki odnawialnej. Popularna w kraju jest fotowoltaika na balkonach , ale często słyszy się o kolejnych pomysłach na rozwój fotowoltaiki na drogach . Jak donosi pv-magazine , niebawem uruchomiony zostanie kolejny projekt, który powstawał we współpracy z Austrią i Szwajcarią.

We wstępnej fazie zakładano, że pilotażowa instalacja fotowoltaiczna stanie nad samą autostradą. Finalnie powstała ona nad bocznym pasem drogi. Oparta o konstrukcję firmy Solarwatt instalacja o mocy 33 kW ma zostać ukończona w lipcu.

Rozwój kolejnych projektów fotowoltaicznych to sposób na zmianę struktury niemieckiej energetycy. Budowa instalacji fotowoltaicznych nad autostradami może przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w kraju. Przyjętą datą, kiedy miałoby to nastąpić, jest 2040 r.