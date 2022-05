Fotowoltaika na balkonie. Ten moduł waży 1,6 kilograma

Fotowoltaika na balkonie może być już niebawem dostępna dla każdego. Niemiecka firma We Do Solar rusza ze sprzedażą zestawów balkonowej fotowoltaiki, którą będzie mógł zainstalować każdy.

Fotowoltaika na balkonie to najnowszy pomysł firmy We Do Solar z Niemiec. Jak donoszą dziennikarze serwisu PV Magazine, zestawy balkonowe niemieckiego przedsiębiorstwa będą dostarczane do pierwszych klientów w ciągu najbliższych trzech tygodni.

Przygotowane zestawy balkonowej fotowoltaiki mają być łatwe do montażu i uruchomienia. Nie będą do tego potrzebni specjaliści ani nawet elektryk. Może to znacząco zwiększyć zainteresowanie tym rozwiązaniem. Zestaw składa się z ośmiu modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 640 Wp. Każdy z nich cechuje się wymiarami 90 cm na 54 cm na 0,2 cm. Każdy moduł składa się z 99 ogniw monokrystalicznych o wydajności 21,33 proc.

Na korzyść produktu firmy We Do Solar wpływa masa pojedynczego modułu. Każdy z nich waży zaledwie 1,6 kilograma. W skład zestawu wchodzi też falownik o mocy 600 W. Producent daje na całość 25 lat gwarancji.

Według przedstawicieli We Do Solar taka instalacja jest w stanie obniżyć roczny rachunek za prąd o 25 procent, przyczyniając się jednocześnie do redukcji śladu węglowego, dzięki wykorzystywaniu energii odnawialnej.

Fotowoltaika na balkonie - ile kosztuje

We Do Solar umożliwia zamówienie zestawu na swojej stronie w formie przedsprzedaży. Jego cena wynosi 1299 euro, czyli nieco ponad 6000 złotych. W porównaniu do klasycznej instalacji fotowoltaicznej jest to całkiem duża kwota, jednak biorąc pod uwagę, że to proste rozwiązanie, które można zamontować samemu, a także fakt, że jest to prawdopodobnie jeden z wygodniejszych wariantów montażu fotowoltaiki na balkonie, chętnych może być całkiem sporo.