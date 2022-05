Problemy fotowoltaiki. System dystrybucyjny wymaga rewolucji

Fotowoltaika i inne odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Świat coraz poważniej stawia na zieloną energię, aby jak najmocniej ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. Nie wszyscy są jednak na transformację gotowi.

- Od dwóch lat liczba wniosków o wydanie warunków przyłączenia i zawieranych umów o przyłączenie jest ogromna, niespotykana wcześniej. Tempo wpływania tych wniosków stało się tak duże, że skupiamy się obecnie nad możliwościami przyłączania do sieci i modernizacją sieci, ale związaną z przyłączeniem - wyjaśniał Robert Zasina, prezes spółki Tauron Dystrybucja.

Robert Zasina podkreśla też, że skupianie się na zwiększaniu możliwości przyłączania instalacji to tylko jedna z kwestii. Drugą jest modernizacja układów pomiarowych, czyli wymiana liczników na inteligentne.

- Myślę, że lepiej lub gorzej, ale każdy OSD był w jakiś sposób do tego przygotowany, bo wiedzieliśmy, że przyłączanie prosumentów, modernizacja sieci muszą następować w określonej czasoprzestrzeni. Tego nie da się zrobić w jednym roku czy w półtora - podkreślał Kwasek.

Grzegorz Wiśniewski, pełniący funkcję prezesa zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej dostrzega przyczynę problemów. Jego zdaniem winę za obecny stan rzeczy ponosi złe planowanie i szukanie najtańszych rozwiązań. Według niego sieci mogłyby dostosowywać się do zmian w energetyce w znacznie szybszym tempie.

Mariusz Kondraciuk, będący dyrektorem działu Smart Infrastructure w Siemens Polska, również zwraca uwagę na konieczność dostosowywania obecnej infrastruktury do potrzeb na rynku.

- Rola technologii, czegoś, co można nazwać smart energy, polega przede wszystkim na tym, żeby ograniczyć nakłady inwestycyjne, czyli tak wykorzystywać już istniejące zasoby, zwiększając ich efektywność, aby nowych inwestycji nie ponosić tam, gdzie już mamy sieć zbudowaną i odpowiednie urządzenia na miejscu są - powiedział Mariusz Kondraciuk.

Zdaniem Kondraciuka konieczne byłoby postawienie na dwa rozwiązania. Pierwszym z nich byłaby możliwość wykorzystania systemów informatycznych do analizy obciążeń, co mogłoby pomagać operatorowi w kierowaniu pracą. Drugie z rozwiązań, które mogłoby poprawić sytuację sieci dystrybucyjnych jest zastosowanie urządzeń IoT (internet of things, ang. internet rzeczy), które zbierałyby dane z sieci i przekazywały je operatorowi.