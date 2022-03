Fotowoltaika na wiosnę. Nowe przepisy i wojna będą odczuwalne

Od 1 kwietnia 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne. Zamiast net-meteringu , który pozwalał odzyskać 70 lub 80 procent oddanej do sieci energii, funkcjonować zacznie net-billing, gdzie opłacalność będzie niższa - energia będzie sprzedawana i kupowana w różnych cenach.

- Uważamy, że rynek instalacji PV w Polsce ma przed sobą długą i stabilną przyszłość. Instalacje fotowoltaiczne są obecnie zamontowane na ponad 900 tys. domów w naszym kraju. Oznacza to, że średnio tylko co 7. budynek w Polsce jest wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny. Dodatkowo każdego roku powstaje ok. 100 000 nowych obiektów - skomentował Kamil Sankowski.