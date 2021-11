Elektrownia zajmuje powierzchnię 121 (ok. 170 boisk piłkarskich) i ma generować 45 MW elektryczności. Farma będzie pracować w systemie hybrydowym z działającą wcześniej hydroelektrownią. Energia będzie przesyłana do trzech prowincji. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, moc działającej tu wcześniej elektrowni wynosiła 36 MW. Uruchomiona w Tajlandii farma jest największą instalacją hydro-solarną na świecie.

Powierzchnia wody ma sprawić, że panele nie będą się zbytnio nagrzewać i pozostaną do 15 procent bardziej wydajne niż gdyby zainstalowano je na lądzie. Koszt inwestycji wyniósł 34 mln dolarów (równowartość ok. 136,5 mln zł). Za budowę farmy odpowiada konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. chińska państwowa korporacja China Energy oraz firma B. Grimm Power z siedzibą w Bangkoku. Budowa farmy ma związek z planami osiągnięcia przez Tajlandię neutralności węglowej.

W 2019 roku chińska firma CECEP we współpracy z francuskim Ciel et Terre oddała do użytku największą pływającą elektrownię słoneczną na świecie. Projekt składa z 13 oddzielnych wysepek fotowoltaicznych i zajmuje powierzchnię 140 hektarów. Farma generuje 70 MW elektryczności.