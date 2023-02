Fotowoltaika w antenie satelitarnej. Wydajna elektrownia

Zaletą zrealizowanej w ten sposób elektrowni słonecznej jest możliwość sterowania anteną w taki sposób, by była ustawiona optymalnie względem położenia Słońca. Dodatkowym plusem pod względem efektywności instalacji jest fakt, że powstała ona na wysokości ok. 1000 m n.p.m., co oznacza, że często będzie znajdować się powyżej linii mgły. To przełoży się na większą produkcję energii elektrycznej.