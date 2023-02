Ten płot pozwoli zarobić. Fotowoltaika w pionie

Agrofotowoltaika, czyli fotowoltaika połączona z rolnictwem, może przynosić duże korzyści inwestorom. Odpowiednie zaplanowanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie rolnym może nie tylko pozwolić na wygenerowanie czystej energii, ale także przynieść korzyści dla uprawy lub hodowli. Jednym z pomysłów na rozwój fotowoltaiki w rolnictwie, ale nie tylko, są moduły ustawione pionowo.

Panele fotowoltaiczne najlepiej pracują, gdy są ustawione pod odpowiednim kątem. Ten zależy od lokalizacji instalacji. Dla Polski najczęściej wybiera się nachylenie ok. 30 stopni. Trzeba jednak mieć świadomość, że ustawione pionowo panele wcale nie oznaczają zerowej produkcji. W przypadku naszego kraju produkcja z modułów zamontowanych pod kątem optymalnym, a kątem 90 stopni to ok. 30 proc. (B. Szymański, "Instalacje fotowoltaiczne"). Zaletą takiego sposobu montażu jest natomiast oszczędność miejsca.

Dziennikarze serwisu Interesting Engineering opisują przykład pionowych paneli fotowoltaicznych Sunzaun, dostarczanych przez firmę Sunstall z Kalifornii. Są to moduły typu bifacial, które produkują energię elektryczną ze światła, które pada na ich powierzchnię z dwóch stron i są montowane w pionie, niczym ściany, choć nie muszą one wcale stać idealnie pod kątem 90 stopni. Jeśli istnieje taka potrzeba, można pochylić je nawet pod kątem 15 stopni, co zwiększy ich wydajność.

Tego rodzaju instalacje w dobry sposób zaspokajają potrzebę generowania własnej energii elektrycznej przy jednoczesnym dbaniu o to, by nie marnować zbyt dużej powierzchni na ten cel. Z pionowych paneli fotowoltaicznych można tworzyć ogrodzenie, które będzie oddzielać od siebie kolejne działki. Oprócz tego można je wykorzystać do tego, by stworzyć zacienienie, na przykład na pastwisku. Wypasane zwierzęta będą mogły schronić się w pobliżu paneli przed Słońcem, co pomoże im przetrwać najbardziej upalne momenty w ciągu doby.

Płot, produkujący prąd, może przynosić podwójne korzyści. Po pierwsze - jest elementem użytkowym, który odgradza działkę od gapiów i może rzucać potrzebny cień. Po drugie - generuje energię elektryczną, dzięki której rolnik może oszczędzić na wydatkach na rachunki.

Wydaje się, że agrofotowoltaika może w przyszłości przekonywać coraz większą liczbę rolników. Jeśli nie w formie pionowych modułów, to wyniesione nad pola konstrukcje półprzezroczyste, których zadaniem jest częściowe zacienienie upraw, dzięki czemu mogą one łatwiej przetrwać okresy susz i upałów.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii