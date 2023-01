Prosumenci zużywają tylko 20 proc. energii. Reszta trafia do sieci

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która przynosi wyraźne zyski w dłuższej perspektywie. Pozwala ona w znacznym stopniu obniżyć rachunki za energię elektryczną, czasem nawet do zera. Wielu prosumentów zapomina jednak o tym, jak ważna w kontekście oszczędności jest autokonsumpcja generowanego przez panele fotowoltaiczne prądu.

Tauron poinformował, że w skali roku prosumenci zużywają tylko ok. 20 proc. generowanej przez przydomowe instalacje fotowoltaiczne prądu. Pozostałe 80 proc. wyprodukowanej energii wraca do sieci dystrybucyjnej, co jest niekorzystne zarówno dla właścicieli instalacji, jak i dla operatora sieci, który może mieć problem z odpowiednim zarządzaniem nią.

Standardowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp w polskich warunkach produkuje ok. 5 tys. kWh energii elektrycznej. Tylko 20 proc. z tej wartości jest zużywanych na miejscu, reszta oddawana jest do sieci. Zdaniem Taurona optymalne oszczędności przynosi autokonsumpcja na poziomie co najmniej 40 proc. wyprodukowanej energii. Pozwala ona oszczędzać na zużyciu energii, ale także na jej dystrybucji. Co więcej, wyższa autokonsumpcja prosumentów to niższe napięcie w sieci dystrybucyjnej, a więc lepsze parametry dostarczanej energii i mniej wyłączeń instalacji fotowoltaicznych w regionie.