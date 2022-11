Ukryty koszt OZE w Polsce. Potrzebne miliardy euro

Wojciech Modzelewski z ClientEarth stwierdził, że odmowy przyłączenia elektrowni do sieci stały się podstawową przeszkodą w dekarbonizacji naszego miksu energetycznego. Jego zdaniem masowe inwestycje w sieci są kluczowe, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, obniżyć ceny energii i zredukować emisję dwutlenku węgla.

W latach 2015-2021 w Polsce wydano prawie 6 tys. odmów ze względu na problemy z siecią. EURACTIV wskazuje, że operatorzy sieci zablokowali w ten sposób ok. 30 GW mocy w całym kraju, przede wszystkim dotyczy to odnawialnych źródeł energii. W 2021 r. liczba odmów wzrosła o 70 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Wynikało to przede wszystkim z braku technicznych możliwości przyłączenia obiektu do sieci i braku wolnych mocy przyłączeniowych.