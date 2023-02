Wyższa wydajność fotowoltaiki. Naukowcy wiedzą, jak ją osiągnąć

Choć instalacje fotowoltaiczne najlepiej pracują w mocno słonecznej pogodzie, Słońce może być także ich wrogiem. Moc nominalna modułów podawana jest dla tzw. warunków STC, w których zakładana temperatura to 25 stopni Celsjusza. Im cieplej, tym panele gorzej pracują. Przyjmuje się, że standardowe moduły tracą ok. 1 proc. swojej mocy wraz ze wzrostem ich temperatury o trzy stopnie Celsjusza. Z tego względu warto zadbać o dobre chłodzenie instalacji.

Panele fotowoltaiczne PVT to dobrze znane już rozwiązanie. Oprócz prądu generują one także ciepło, dzięki systemowi hydraulicznemu. Produkcja ciepła przynosi podwójne korzyści, ponieważ obniża temperaturę modułów, co z kolei zwiększa ich wydajność. Malezyjscy naukowcy podeszli do tematu w nieco inny sposób.