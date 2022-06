Fotowoltaika w elektrociepłowni. Setki tysięcy złotych zysku

Do budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna należącej do Grupy Polenergii wykorzystano 1679 dwustronnych modułów. Każdy z nich ma moc 540 Wp. Łączna powierzchnia użytych paneli to 4155 metrów kwadratowych. Moduły zamontowano na gruncie, parkingach, na elewacji budynku oraz na dachach. Te ostatnie pokryto powłoką refleksyjną, aby umożliwić zwiększenie produkcji z tylnej strony paneli.

W opublikowanej przez Polenergię informacji prasowej możemy przeczytać, że instalacja fotowoltaiczna pokryje część zapotrzebowania elektrociepłowni na energię, co z kolei przełoży się na ogromną redukcję emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że w ciągu roku pozwoli to ograniczyć emisję o 370 ton.

Początkowo planowano montaż instalacji o mocy 0,5 MWp, ale wykorzystanie paneli dwustronnych pozwoliło zwiększyć moc do poziomu 0,89 MWp, co z kolei ma prowadzić do średniego rocznego uzysku na poziomie 920 MWh. Firma szacuje, że pozwoli to oszczędzić na energii elektrycznej około 600 tys. zł w skali roku.