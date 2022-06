Rekordowa turbina wiatrowa z Polski. To efekt pracy studentów

Drużyna GUST, którą tworzy dwadzieścioro studentów z Politechniki Łódzkiej, wzięła udział w międzynarodowym konkursie International Small Wind Turbine Contest 2022, za którego organizację odpowiadał Delft University of Technology w Holandii. Najlepsi w konkursie okazali się Kanadyjczycy z Uniwersytetu w Toronto, ale polska drużyna zajęła drugie miejsce.

- Zespół wyszedł z założenia, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku paneli słonecznych, również energia wiatrowa może być produkowana przez indywidualnych konsumentów - powiedziała Anna Baszczyńska.

Tak duża generacja prądu przy tak niewielkich prędkościach wiatru sprawia, że urządzenie to mogłoby sprawdzić się jako źródło energii elektrycznej dla budynków jednorodzinnych, na przykład jako uzupełnienie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Kolejną zaletą opracowanej przez studentów z Łodzi turbiny jest fakt, iż jest to urządzenie modułowe, co obniża koszty obsługi i konserwacji turbiny.