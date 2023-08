Dane, które opublikowała ARE dotyczą maja 2023 r. Wynika z nich, że na koniec maja 2023 r. w Polsce zainstalowanych było ponad 13,9 GW w fotowoltaice. Dla porównania miesiąc wcześniej moc zainstalowana w tej technologii wynosiła ponad 13,4 GW, co oznacza, że na przestrzeni miesiąca przybyło prawie 0,5 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice na terenie naszego kraju.

Dla porównania w kwietniu ubiegłego roku moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła 9,8 GW, a w maju było to niemal 10,1 GW, co oznacza przyrost o 0,3 GW na przestrzeni miesiąca. W maju 2023 r. przyłączyliśmy zatem więcej elektrowni fotowoltaicznych, niż rok wcześniej.

Jeśli jednak chcemy porównać statystyki rok do roku z ostatnich lat, to widzimy, że w latach ubiegłych przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice był znacznie większy. W maju 2021 r. mieliśmy w Polsce fotowoltaikę o mocy 4,97 GW, w maju 2022 r. było to już prawie 10,1 GW, a w maju 2023 r. mówimy o wartości na poziomie 13,9 GW.