Tak starzeje się fotowoltaika. Ekspert mówi wprost

Degradacja modułów fotowoltaicznych to zjawisko, o którym informują sami producenci. Udzielają oni gwarancji nie tylko na same urządzenia wytwórcze, ale także na moc, z którą będą pracować po upłynięciu określonego czasu. Wiadomo jednak, że tempo starzenia się instalacji jest różne w zależności od warunków jej pracy.

Dziennikarze serwisu gramwzielone.pl przeprowadzili wywiad z Piotrem Olczakiem z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, w którym pytali go o kwestie związane ze starzeniem się instalacji fotowoltaicznych. Jak zaznaczył ekspert, panele fotowoltaiczne w polskich warunkach powinny działać maksymalnie ok. 30 lat , a wraz z upływem czasu będzie spadać ich wydajność energetyczna.

- W wyniku degradacji osiągalna produktywność paneli fotowoltaicznych w warunkach polskich może się zmniejszyć od 5 do 15 proc. w ciągu 20 lat eksploatacji. Oznacza to spadek średniej produktywności paneli PV z np. 1000 kWh na każdy 1 kWp mocy zainstalowanej w pierwszym roku do 900 kWh w 20. roku pracy. Przy czym ten przykład obliczeniowy zawiera założenie identycznych warunków pogodowych, co w rzeczywistości jest jednak bardzo mało prawdopodobne - mówi Piotr Olczak.