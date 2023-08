Fusy po kawie. Mają niebywałe zastosowanie

Wyniki badania, na które powołuje się portal The Guardian, zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Cleaner Production. Wynika z nich, że australijskim naukowcom z Uniwersytetu RMIT w Melbourne udało się opracować technikę recyklingu zużytych fusów po kawie do dalszego ich wykorzystania w produkcji wzmocnionego betonu.