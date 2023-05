G-SHOCK – 40-lat niezwykłej przygody

Japoński inżynier inspirację do stworzenia odpornego na wstrząsy i uderzenia produktu znalazł w swojej osobistej historii. Jego zegarek, będący pamiątką po ojcu, zepsuł się po uderzeniu o podłogę. To wtedy Ibe postanowił, że stworzy zegarek, który nie tylko przetrwa ekstremalne warunki, ale również, który będzie mógł służyć wielu pokoleniom i przekazywać historię oraz towarzyszące im emocje.

Największym wyzwaniem w stworzeniu produktu, którego celem była 10-letnia żywotność baterii, wodoszczelność do 10 barów i odporność na wstrząsy nawet przy upadku z 10 metrów, była sama konstrukcja. Jej wynalezienie po trzech latach prób i ponad 200 błędach, było niczym prawdziwe olśnienie. Ibe obserwując dzieci na placu zabaw, zauważył, że środek piłki nie doświadcza wstrząsów tak, jak jej zewnętrzna warstwa. To doprowadziło do stworzenia specjalnej pustej przestrzeni wewnątrz zegarka, w której zatopiony jest odporny na uderzenia i wstrząsy mechanizm.